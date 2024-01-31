657'den 399'a geçişte sicil ve başarı değerlendirme sorunu

01.12.2023 tarihinde sözleşmeli personel olarak 657'de işe başladım.

15.04.2023 tarihinde sözleşmeli personelden kadrolu statüye geçtim.

23.10.2024 tarihinde görevimden istifa edip, 24.10.2023 tarihinde KİT kurumuna KPSS puanım ile atanıp görevime başladım. Fakat memurluk hayatım olduğundan adaylığa tabi olmadım direk sözleşmeli personel olarak başladım tüm haklarımda devredildi. yeni başlayanlar ise aday memur oldu 6 aylığına. KİT kurumlarında sicil ve başarı değerlendirme puanı diye bir şey veriliyor aralık ayının 15inde. bu başarı puanı %8 maaşa zam getiriyor.

Göreve başladığım kurumda 24.10.2023 tarihinde başladığımdan 15 aralık tarihinde 3 aylık çalışmamı doldurmadığım için bir değerlendirmeye hak kazanmadığımı söylediler. bu hakkı aralık 2024 te hak kazanacağımı söylediler fakat benimle aynı anda işe giren sözleşmeli personeller nisan ayında 6 aylık adaylıkları bittiğinden %8 zamlı maaş almaya başlarken benim memuriyet geçmişim olduğu için ben onlardan az maaş alacağım. tamamen mantık dışı bir durum aşağıda dayandığım madde açıkça belirtmiş olmasına rağmen 3 aylık şart koşulunu öne sürüyorlar. böyle bir durumda olan, duyan ya da başvurulabileceğim bir yer var mıdır?

"..Sicil ve Başarı Değerleme Dönemi

Madde 8 ? Sicil ve başarı değerlemesi raporları her yılın Aralık ayının ilk yarısı içinde doldurularak en geç 15 Aralık'a kadar bunları muhafaza ile görevli birime teslim edilir.

İlk defa açıktan işe alınan sözleşmeli personelin sicil ve başarı değerlemesi raporları sözleşme sürelerinin bitiminden 15 gün önce doldurulur. Bu personelin 6 aylık deneme süresinden sonraki ilk sözleşme dönemlerine ait sicil ve başarı değerlemesi raporları ile yıl içinde memur statüsünden sözleşmeli statüye geçenlerin sicil ve başarı değerlemesi raporları sözleşme sürelerine bakılmaksızın Aralık ayının ikinci yarısında doldurulur.

Yıl içinde görev yeri veya unvanı değişen sözleşmeli personelin o yıla ait sicil ve başarı değerlemesi raporu 6 aydan fazla çalıştığı yerdeki sicil amiri tarafından doldurulur..."