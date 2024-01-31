Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


31 Ocak 2024 16:27
önemli konu

arkadaslar 399 kite polslislikten gecenler varmi.sartlari nasil.kpss olmadan istifa edip atanma oluyormus bilgisi olan yazabilirmi

Çok Yazılan Konular

İdare mahkemesi iade kararı27 Aralık'ta açığa alınan memurlarEgm Fetö idari soruşturma2024 yılı genel atama hakkındaEmniyet iade olanlar bilgi paylaşımı2024 Şubat ayı mazaret ataması14 Ekim öncesinde şark görevine başlamaPsikatriye sevk edilen personelin operasyon tazminatıTaltif duyumuKilolu Polisin sağlık kuruluna sevki

Sözlük

Tesettürde dar ve kıvrık paça kot modası 2 uluorta 1 neler neler neler 3 sanayi 5 panathiniakos 1 Kendini hiç bir yere ait hissedememek 4 keanu reeves 1 Güleryüz ve tatlı dil 9 benzin fiyatının 50 TL olması 7 En sevdiğiniz mevsim 3

Son Haberler

Şimşek: Yapısal reformlar programın olmazsa olmazıIrak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi10 yıl şoför olarak çalıştığı adliyeye avukat olarak döndüMHP 55 adayını daha açıkladıKırklareli'nde kamyonun çarptığı kadın öldü

Editörün Seçimi

Ocak ayı enflasyonu tahmininiz?Röportaj - YamanSağlık Bakanlığı 35 bin yeni personel alacakyerel mahkeme kararınin memuriyete etkisiEvrak teslimi sonrası gitmemek75-80 puan arası puanla muvazzaf astsubaylıkHakkariye atandım. Hakkaride yaşamayı tecrübe edenler yazabilir mi?Askeri Personelin Atanabileceği Kadrolar. Kanser hastası memur emeklilikYeni Doçentlik Kriterleri Dava Süreci