Polislikten Kamu İktisadi Teşebbüslerine geçiş hakkında bilgi

devrem sartları iyi kitlerin bende zamanımda baya uğrastım olmuyo kpss ile 94-95 gibi puanlar ister dhmi ambarlı tesisler vs yerler ama torpilin varsa her anlamda hiç birine ihtiyac yok direk istifadan sonra gecersin . Maaslarida gayet iyi bir yıl kadar sozlesmeli calısıyosın ardından kadro gibi bişey alabiliyosun

devrem sartları iyi kitlerin bende zamanımda baya uğrastım olmuyo kpss ile 94-95 gibi puanlar ister dhmi ambarlı tesisler vs yerler ama torpilin varsa her anlamda hiç birine ihtiyac yok direk istifadan sonra gecersin . Maaslarida gayet iyi bir yıl kadar sozlesmeli calısıyosın ardından kadro gibi bişey alabiliyosun