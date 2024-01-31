Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


31 Ocak 2024 16:27
Polislikten Kamu İktisadi Teşebbüslerine geçiş hakkında bilgi

arkadaslar 399 kite polslislikten gecenler varmi.sartlari nasil.kpss olmadan istifa edip atanma oluyormus bilgisi olan yazabilirmi


malican27
Aday Memur
31 Ocak 2024 18:13
devrem sartları iyi kitlerin bende zamanımda baya uğrastım olmuyo kpss ile 94-95 gibi puanlar ister dhmi ambarlı tesisler vs yerler ama torpilin varsa her anlamda hiç birine ihtiyac yok direk istifadan sonra gecersin . Maaslarida gayet iyi bir yıl kadar sozlesmeli calısıyosın ardından kadro gibi bişey alabiliyosun

Thedarkknightt
Aday Memur
31 Ocak 2024 20:23

saol devrem

malican27, 3 saat önce
devrem sartları iyi kitlerin bende zamanımda baya uğrastım olmuyo kpss ile 94-95 gibi puanlar ister dhmi ambarlı tesisler vs yerler ama torpilin varsa her anlamda hiç birine ihtiyac yok direk istifadan sonra gecersin . Maaslarida gayet iyi bir yıl kadar sozlesmeli calısıyosın ardından kadro gibi bişey alabiliyosun
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