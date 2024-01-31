Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


31 Ocak 2024 16:34
HEMŞİRE İLK ATAMA YAŞI

36 YAŞINDA MEZUN OLACAĞIM. SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN ŞEHİR HASTANELERİNE ATANABİLİR MİİYM? MEVZUATTA YAŞ SINIRI GÖZÜKMEMEKTE AMA ÖZEL ŞARTLARDA BAZI KURUMLAR İSTİYEBİLİYOR.ŞEHİR HASTANELERİ ÖZEL ŞART KOŞABİLİR Mİ?


beurak0000
Aday Memur
31 Ocak 2024 17:01
yaş yok

Tayinci27
Aday Memur
31 Ocak 2024 17:08
yeterki puanın iyi olsun istersen elli yaşında ol
Toplam 2 mesaj

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