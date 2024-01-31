Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


31 Ocak 2024 16:58
Muvazzaf astsubay alımları

kpss önlisans 2024 e gireceğim ve bu sınav 1 Eylül tarihinde olacak. Acaba her yıl muvazzaf astubay alımları oluyor mu? Ayrıca oluyorsa da 1 Eylül de sınava gireceğim Eylül sonunda açıklandığını düşünürsek alımlara yetişir miyim? Fikri olan varsa söylerse çok sevinirim.

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