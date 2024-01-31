KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


31 Ocak 2024 17:09
Kurumsal atamalar papatya falına döndü

Oysa kurumların bir geleneği olmalı nereye nereden memur alınacak bu belli olmalı bunun bir temayülü olmalı


furkan yedek
Memur
31 Ocak 2024 17:13
kurumsal atama nedir

Tutunamayanlarr
Aday Memur
31 Ocak 2024 17:19

Açıktan atama hocam

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