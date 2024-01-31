KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


31 Ocak 2024 17:20
4001 alımları

üniversiteye hala 96.8 puanla büro personeli olarak atananlar var bunlar neden hala yerleşemedi yoksa yerleştiği halde mi tercih ediyorlar anlamadım 97 puan nerdeyse bu ne rezalet ya


Kpsbirincisi
Genel Müdür
31 Ocak 2024 17:44

Ben geçen 93 94 görüp çok şaşırmıştım, daha yükseği de varmış demek. Anlamak zor, o puana zaten kendi bölümünden de atanır diye düşünüyorum, istediği sehirden dolayı mı acaba. Nerdeyse diger sınav geldi daha doğru düzgün atama kalmadı hala 96 puanla büro personeli cok garip


İntihalci-girl
Aday Memur
31 Ocak 2024 17:47

mimar sinan büro personeli kendi üniversiteme giremiyorum ya ne acı bir durum 96.8 yapmış 92 yapanlar var

Kpsbirincisi, 25 dk. önce

Ben geçen 93 94 görüp çok şaşırmıştım, daha yükseği de varmış demek. Anlamak zor, o puana zaten kendi bölümünden de atanır diye düşünüyorum, istediği sehirden dolayı mı acaba. Nerdeyse diger sınav geldi daha doğru düzgün atama kalmadı hala 96 puanla büro personeli cok garip


OKYANUSÇİCEĞİ
Aday Memur
31 Ocak 2024 18:03

şaka gibi

İntihalci-girl, 22 dk. önce

mimar sinan büro personeli kendi üniversiteme giremiyorum ya ne acı bir durum 96.8 yapmış 92 yapanlar var

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