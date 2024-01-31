Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


31 Ocak 2024 17:35
4B den 4D ye geçiş mümkün mü?

Tarım orman bakanlığının 4b sözleşmeli güvenlik alımına başvurup hem de sağlık bakanlığının 4d güvenlik alımına başvurabilir miyiz? önceliğim 4D. eğer 4b tarımda işe başlarsak 4d güvenliğe nasıl geçeriz kazanırsak?


darkkinght
Memur
31 Ocak 2024 17:53

hocam kadro yakıp durmayın 1 senedir bekliyoz bu alımı

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