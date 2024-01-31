Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


31 Ocak 2024 17:36
önemli konu

arkadaslar 399 kite polislikten gecenler varmi.sartlari nasil.kpss olmadan istifa edip atanma oluyormus bilgisi olan yazabilirmi

Çok Yazılan Konular

TCDD özelleştiriliyor mu?Türkiye Şeker Fabrikası ve KİT HakkındaKİT Özelleşme SüreciTEİAŞ giyim yardımıBOTAŞ mülakat ve çalışma koşulları hakkında Hizmet Birleştirme HakkındaKİT'ten muhafazaya geçişKitten büro personelliğine geçmekDHMİ maaşKİT maaş

Sözlük

Güleryüz ve tatlı dil 9 deve kini 3 İnsanları kategorize etmek 4 Jengar 1 yazarlar kardeş olsa 1 kahve türleri 5 şakır şakır 2 o benim arkadaşım 4 Gini katsayısı 2 keanu reeves 1

Son Haberler

Bir gizli fon dolandırıcılığı daha! Emekli banka müdürü gözaltındaBorsada yeni rekorYSK'dan oy pusulası açıklamasıBalıkesir'de terör operasyonu: 6 gözaltıMHP 55 adayını daha açıkladı

Editörün Seçimi

Ocak ayı enflasyonu tahmininiz?Röportaj - YamanSağlık Bakanlığı 35 bin yeni personel alacakyerel mahkeme kararınin memuriyete etkisiEvrak teslimi sonrası gitmemek75-80 puan arası puanla muvazzaf astsubaylıkHakkariye atandım. Hakkaride yaşamayı tecrübe edenler yazabilir mi?Askeri Personelin Atanabileceği Kadrolar. Kanser hastası memur emeklilikYeni Doçentlik Kriterleri Dava Süreci