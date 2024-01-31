Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


31 Ocak 2024 17:50
Sözleşmeli personel 3 sene sonra aday memur?

Bugun sözleşme yenileme icin imza atmaya gittiğimde personel dairede ki görevli arkadaşa sorduğumda 3 sene sonunda direk memur olacaksınız dedi aday memur sizi kapsamıyor dedi bilgisi olan arkadaşlar?

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