Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


31 Ocak 2024 18:04
Öğretim görevliliği ve doktora

Merhabalar, büyük unilerden birinde doktora yapıyorum, aynı zamanda başka bir şehirdeki üniversitede öğretim görevliligine başvurdum, eğer olursa böyle bir durum ne yapabilirim, hocam ben senin burada kalmani istiyorum diyor, yayın yaparız vs, şuanda gece calisabilecegim bir memurluk yapıyorum, yeterlik aşamasına geçtim, sizce ne yapmalıyım


hulahopp
Şube Müdürü
31 Ocak 2024 19:27

kadroya akarım. hocan bugün var yarın yok. ayrıca illa istiyorsa beraber uzaktanda çalışabilirsiniz.

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