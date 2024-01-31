Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


31 Ocak 2024 18:11
Lütfen bilgisi olan yazabilir mi

Merhaba. Nisan mayıs ayında kadro alan bir hemşire bu alımda atanabilir mi. Farklı bilgiler var ortada gerçekten bakanlıkla konuşan var mıdır bu konu hakkında. Bir sene gidilemez diyen de var. Sorun olmaz kadrolusun diyen de.

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