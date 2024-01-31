Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


31 Ocak 2024 18:18
İstinaf başvuru dilekçesini teblig etmek kimin görevi ?

Arkadaşlar istinaf başvuru dilekçesini taraflara tebliğ etmek ve karara çıkmış dosyanın istinaf harçlarını yatırması için taraflara muhtıra yazmak katibin mi görevi yoksa yazıişleri müdürünün mü ?

Çok Yazılan Konular

cezaevi personeli sendikaya üye olabilecek,Hakim ve Savcılara Yine 19.000 TL seyyanen zam verildi.Cezaevi servislerinin kaldırılacağı ile ilgili haberler.Kadrolu ikm'nin başka bakanlığa geçmesiTayini çıkanlara tebliğ geldi mi?Gecenin Köründe İşe Gelmek Güzel mi?Tebligat ve Posta Listesi Yapmak Kimin VazifesiAdliyelerde çay ocaklarıİKM Mazeret tayinicezaevi vardiya sistemi 24/72 olsa nasil olur

Sözlük

150 bin 600 TL trafik cezası 5 ukala 1 İndiana Jones 5 1 the bear dizisi 1 Bugün olanlar 3 Moral verici sözler 11 İçtenlik 1 mucize 1 14 şubat klasikleri 2 kıskanmak 1

Son Haberler

Bakan Uraloğlu: Ankara-İstanbul arası 'Süper Hızlı Tren Projesi'ne başladıkAlper Gezeravcı'yı taşıyan Uluslararası Uzay İstasyonu bugün Türkiye'nin üzerinden geçecekUEFA seçti: En güzel gol Kerem Aktürkoğlu'nunİmamoğlu'ndan Meral Akşener'in 'engelleme' açıklamasına yanıtKahramanmaraş'ta firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Editörün Seçimi

Ocak ayı enflasyonu tahmininiz?Röportaj - YamanSağlık Bakanlığı 35 bin yeni personel alacakyerel mahkeme kararınin memuriyete etkisiEvrak teslimi sonrası gitmemek75-80 puan arası puanla muvazzaf astsubaylıkHakkariye atandım. Hakkaride yaşamayı tecrübe edenler yazabilir mi?Askeri Personelin Atanabileceği Kadrolar. Kanser hastası memur emeklilikYeni Doçentlik Kriterleri Dava Süreci