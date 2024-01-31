Önlisans kpss hakkında yardım

Şuanda asker olarak görev yapan biriyim. Önlisans iş sağlığı ve güvenliği mezunuyum. Fakat o bölümün ataması yok kendine özgü ücretli kursu kendine özgü bir sınavı var açıkçası onunla uğraşmak istemiyorum. Asıl sorum şu kpss önlisans mezunu biri olarak hangi bölümlere atama yapılıyor. Yani bölümün ne olduğuna bakmadan sadece önlisans mezunu alan kaç bölüm var. 80-85 arası bişey alsam atanabilir miyim.

Ayrıca askerlik malum zor saat belli değil gün belli değil. Tayin olma gibi bir durum da var sürekli göçebe hayat. Bazı memurlukta tayin olma olmadığı hatta kendi ilinde çalışan kişilerin olduğu veya bir ilde uzun süre yani 10 yıl gibi bir süre çalışan olduğunu duydum.

Uzun uzun yazdım kusura bakmayın lütfen bilgili arkadaşlar yardımcı olsunlar şuanda aktif olarak asker olduğum için bir yıl boşuna kpss çalışmış olmayayım