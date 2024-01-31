Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


31 Ocak 2024 19:08
POLSAN YENİ KESİNTİ
Merhabalar Polsanın yeni kesinti miktarı hakkında ne düşünüyorsunuz?

m.g2311
Aday Memur
31 Ocak 2024 19:17

Normal Ocak farkınıda beraber almış gelecek ay 2130 civarı olacak memur zammına endeksli 49,25


10Kartal10
Aday Memur
31 Ocak 2024 19:32
2130-2150 arası derece kademeye göre bir kesinti olacak 2860 gibi bir kesinti olacak Şubat'ta

Delidolu66
Memur
31 Ocak 2024 19:36
Şubat ayı için 3.188 TL kesinti görünüyor.
Toplam 3 mesaj

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