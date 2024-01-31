maaşsiz emeklilik hakki

17 yıllık öğretmenim 2008 ağustos ayında goreve başladım. esimin yurtdisinda çalışmasından ve ozel durumlu bir cocugum olmasindan dolayı mesleğe devam etme şansım kalmadı maalesef. maaşsız emeklilik şartlarını araştırdım fakat net bir bilgi edinemedim. tecrübeli arkadaşlarım bu konuda bana yardımcı olabilirseniz size minnettar kalırım. şimdiden çok teşekkür ederim.

17 yıllık öğretmenim 2008 ağustos ayında goreve başladım. esimin yurtdisinda çalışmasından ve ozel durumlu bir cocugum olmasindan dolayı mesleğe devam etme şansım kalmadı maalesef. maaşsız emeklilik şartlarını araştırdım fakat net bir bilgi edinemedim. tecrübeli arkadaşlarım bu konuda bana yardımcı olabilirseniz size minnettar kalırım. şimdiden çok teşekkür ederim.