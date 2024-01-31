Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


31 Ocak 2024 19:16
maaşsiz emeklilik hakki
17 yıllık öğretmenim 2008 ağustos ayında goreve başladım. esimin yurtdisinda çalışmasından ve ozel durumlu bir cocugum olmasindan dolayı mesleğe devam etme şansım kalmadı maalesef. maaşsız emeklilik şartlarını araştırdım fakat net bir bilgi edinemedim. tecrübeli arkadaşlarım bu konuda bana yardımcı olabilirseniz size minnettar kalırım. şimdiden çok teşekkür ederim.

TozluTebeşirKokusu
Şef
31 Ocak 2024 19:36

Maaşsız emeklilik diye bir özlük olduğunu sanmıyorum hocam. Net bir bilgi edinememeniz ondan. 1 yıllık Süreli (maaşsız) İzin var onu kullanabilirsiniz. Bir de en çok 3 aya kadar heyet raporu dahilinde refakatci izni kullanılabiliyor. Çocugunuza geçmiş olsun.

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