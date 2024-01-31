Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


31 Ocak 2024 19:43
meslek için yukselme
merhaba sağlık teknikeriyim hastanede tıbbi sekreterlik yapiyorum sağlık yönetimi mezunu oldum meslek içinde nasıl yükselebilirim ara ara sınav mi aciliyor bilen varsa cevap verirse sevinirim teşekkürler.

berkehan81
Şef
31 Ocak 2024 20:40

Yükselme olmuyor artık isterlerse sözleşmeli başkan uzman hastane müdürü yapıyorlar sınavsız olarak

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