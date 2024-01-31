Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


31 Ocak 2024 19:54
Cezaevi personel servisleri kaldırıldımı ?

Gerçekmi bu haber herkez farklı bir şey söylüyor???


Unknowq
Memur
31 Ocak 2024 20:03

Bu konu hk bi başlık vardı neden tekrar açtınız ki kurumlara yazı gelmiş eğer sizin kurumun servis ihalesi varsa zamanı geldiğinde yenilenmez... Anlayacağınız servis olayı bitti...

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

cezaevi personeli sendikaya üye olabilecek,Hakim ve Savcılara Yine 19.000 TL seyyanen zam verildi.Cezaevi servislerinin kaldırılacağı ile ilgili haberler.Kadrolu ikm'nin başka bakanlığa geçmesiTayini çıkanlara tebliğ geldi mi?Gecenin Köründe İşe Gelmek Güzel mi?Tebligat ve Posta Listesi Yapmak Kimin VazifesiAdliyelerde çay ocaklarıİKM Mazeret tayinicezaevi vardiya sistemi 24/72 olsa nasil olur

Sözlük

iş bölümü 2 Yöresel türküler 2 tahdis 2 Yorgun hissetmek 2 33.emre.33 4 150 bin 600 TL trafik cezası 5 kahve türleri 5 İnci Taneleri 2 benzinin 7 lira olması 1 cumhurbaşkanı 1

Son Haberler

Market basan grup ile iş yeri sahibi ve çalışanlar arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralıTBMM'de HSK üyeliğine Prof. Dr. Çetin Arslan seçildiHusumetlilerini otomobilde sanıp, başkasını vurdularAnkara'da polis aracından atlayan kadın hayatını kaybetti: EGM'den açıklamaŞimşek: Turizmde tüm zamanların en iyi performansını sergiledik

Editörün Seçimi

Ocak ayı enflasyonu tahmininiz?Röportaj - YamanSağlık Bakanlığı 35 bin yeni personel alacakyerel mahkeme kararınin memuriyete etkisiEvrak teslimi sonrası gitmemek75-80 puan arası puanla muvazzaf astsubaylıkHakkariye atandım. Hakkaride yaşamayı tecrübe edenler yazabilir mi?Askeri Personelin Atanabileceği Kadrolar. Kanser hastası memur emeklilikYeni Doçentlik Kriterleri Dava Süreci