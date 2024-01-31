KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


31 Ocak 2024 19:57
Tarım ve Gsb aynı anda atanmanın cezası var mı?

Arkadaşlar Tarım Bakanlığı, Gsb mülakatlarından sonra belli olursa her iki kuruma da tercih vermenizde sıkıntı olacağını düşünmüyorum.Yani hak yeneceğini düşünmüyorum.Ama Tarım açıklandıktan sonra atanıp Gsb mülakatında da kabul görürseniz işte o zaman hak var.Ama soru şu:"Yasaya göre ilk söylediğim durumdakiler için: birisine atanmış kişinin diğerine de atandığı takdirde ceza alması söz konusu mu?" Benim sorum bu.


SonsuzRuh
Aday Memur
31 Ocak 2024 20:01

Şuna açıklık getireyim anlamayan olabilir.Gsb mülakatına girdin.O sırada Tarım Bakanlığı sonucu belli değil.Sonra Tarım belli oldu atandın.En son Gsb açıklandı yine atandın bunda bir sorun yok hak yemek sayılmaz.Çünkü elinde olan bir durum değil.Bu 1.durum olarak kastettiğim durum.

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Ziraat Mühendisleri Platformu (Ana Konu)Tüm İİBF'liler tek bir çatı altında toplanmalı.Tüm 4001 ler bir çatı altında toplanmalıTarım ve Orman Bakanlığı 2024-1088 Büro Personeli Çoğunluğu İİBF Olabilir4001 alımlarıSağlık Bakanlığı Alımı 20245.5 ayda p3 ten 4 saat uykuyla 96 alınabilir mi?2024 Temmuz merkezi atamasında İİBF kaçla kapatır?Tarım Orman Bakanlığı Personel Alımı için aradım!Ticaret bakanlığı gümrük muhafaza ve gümrük muayene ilanı

Sözlük

İnci Taneleri 2 Geçmiş olsun fenerbahçe 1 iOS güvenlik açığı,USOM tarafından tespit edildi 1 shoria megalitleri 1 150 bin 600 TL trafik cezası 5 kahve türleri 5 vampir 2 the bear dizisi 1 Degaje Yaka 1 mucize 1

Son Haberler

Market basan grup ile iş yeri sahibi ve çalışanlar arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralıTBMM'de HSK üyeliğine Prof. Dr. Çetin Arslan seçildiHusumetlilerini otomobilde sanıp, başkasını vurdularAnkara'da polis aracından atlayan kadın hayatını kaybetti: EGM'den açıklamaŞimşek: Turizmde tüm zamanların en iyi performansını sergiledik

Editörün Seçimi

Ocak ayı enflasyonu tahmininiz?Röportaj - YamanSağlık Bakanlığı 35 bin yeni personel alacakyerel mahkeme kararınin memuriyete etkisiEvrak teslimi sonrası gitmemek75-80 puan arası puanla muvazzaf astsubaylıkHakkariye atandım. Hakkaride yaşamayı tecrübe edenler yazabilir mi?Askeri Personelin Atanabileceği Kadrolar. Kanser hastası memur emeklilikYeni Doçentlik Kriterleri Dava Süreci