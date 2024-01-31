tarım il alımı

ben gsbde koruma ve güvenlik olarak çalışıyorum bu sene kazandim 4/B olarak muhasebe bolumu mezunuyum ve tarim ilin buro personeli alımına basvuru yapabilir miyim

ben gsbde koruma ve güvenlik olarak çalışıyorum bu sene kazandim 4/B olarak muhasebe bolumu mezunuyum ve tarim ilin buro personeli alımına basvuru yapabilir miyim