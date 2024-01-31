Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


31 Ocak 2024 20:00
tarım il alımı
ben gsbde koruma ve güvenlik olarak çalışıyorum bu sene kazandim 4/B olarak muhasebe bolumu mezunuyum ve tarim ilin buro personeli alımına basvuru yapabilir miyim

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