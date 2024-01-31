Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


31 Ocak 2024 20:30
sandık gorevlisi
merhaba arkadaşlar seçimlerde memurlara ne gibi görevler veriliyor.Birde en yakın okuldami görev veriliyor

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