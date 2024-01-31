Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


31 Ocak 2024 21:10
Deprem farkındalık eğitimine katılamadım

Arkadaşlar bir öğretmen olarak zorunlu deprem farkındalık eğitimini izleyip tamamlayamadim. Zorunlu olduğunu söyledikleri için herhangi bir cezai müeyyidesi olur mu ? Ya da soruşturma vs.?


şaşkın tarihçi
Genel Müdür
31 Ocak 2024 21:10
meslekten atılma tehlikesi var.

ebru1984
Memur
31 Ocak 2024 21:17

Gerçekten bilgi sahibi olan var mı arkadaşlar?


fokyay
Memur
31 Ocak 2024 21:48

Büyük sıkıntı

ebru1984, 1 saat önce

Gerçekten bilgi sahibi olan var mı arkadaşlar?


ahir_zaman
Şef
31 Ocak 2024 22:29

çok kişi katılmadı herhangi bir ceza almazsın ama izletirler en sonunda


ahir_zaman
Şef
31 Ocak 2024 22:30

niye düzgün cevap vermiyor bu insanlar hayret ya

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