Deprem farkındalık eğitimine katılamadım

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : "eskiyara"Pangaea
Çok Yazılan Konular
Lisede öğretmenim, sağlığıma zarar verebilecek görev verilmek isteniyor.Yönetici atama yönetmeliği ne zaman yayınlanır?Memurlara sicil affı geliyor! 2023 - 2024YollukSınavsız Girilen Anadolu LiseleriÖğretmenlik mi polislik miGörevde Yükselme Atama Duyurusu BekliyoruzKaybolan Öğretmen Tekrar Göreve Başlayabilir mi?Meslek DeğiştirmekVeliden hakaret
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
Ocak ayı enflasyonu tahmininiz?Röportaj - YamanSağlık Bakanlığı 35 bin yeni personel alacakyerel mahkeme kararınin memuriyete etkisiEvrak teslimi sonrası gitmemek75-80 puan arası puanla muvazzaf astsubaylıkHakkariye atandım. Hakkaride yaşamayı tecrübe edenler yazabilir mi?Askeri Personelin Atanabileceği Kadrolar. Kanser hastası memur emeklilikYeni Doçentlik Kriterleri Dava Süreci