KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


31 Ocak 2024 21:15
MEB burodan istifa edip dhmi tercihi vermek

Arkadaşlar dhmi kadrolu mu sozleşmeli mi?

MEB buro dan istifa edip yeni kpss puanıyla dhmi tercihi vermek için 1 sene bekleme zorunluluğu var mı bilen varsa yazabilir mi?


Tutunamayanlarr
Aday Memur
31 Ocak 2024 21:19

Gerek yok temmuzda merkezi atamada DHMİ kadro açarsa yazarsanız

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