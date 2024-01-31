Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


31 Ocak 2024 21:16
tıbbi sekreterlik

arkadaşlar herkese merhabalar

tıbbi sekreterlik önlisans mezunuyum

özel veya kamuda çalışabilmek için veya biraz tecrübe kazanmak için staj başvurusu nasıl ve zaman yapabilirim

meslek hakkında bilgi sahipleri cevaplayabilir mi

teşekkürler


berkehan81
Şef
31 Ocak 2024 21:43

Kpss ye gir geçen yıl 35 bin tıbbi sekreter alındı belki yine alım olur stajlar falan ugrasma

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