KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


31 Ocak 2024 21:31
Tahsis edilen kadro sayısı binse yerleşen aday sayısı beş yüz

Kurumlardaki iş bilmez bürokratlar ve doyumsuz arkadaşlar yüzünden tahsis edilen kadroların yüzde ellisi yanıyor

Çok Yazılan Konular

Ziraat Mühendisleri Platformu (Ana Konu)Tüm İİBF'liler tek bir çatı altında toplanmalı.Tüm 4001 ler bir çatı altında toplanmalıTarım ve Orman Bakanlığı 2024-1088 Büro Personeli Çoğunluğu İİBF Olabilir4001 alımlarıSağlık Bakanlığı Alımı 20245.5 ayda p3 ten 4 saat uykuyla 96 alınabilir mi?2024 Temmuz merkezi atamasında İİBF kaçla kapatır?Tarım Orman Bakanlığı Personel Alımı için aradım!Ticaret bakanlığı gümrük muhafaza ve gümrük muayene ilanı

Sözlük

merveler 3 kahve türleri 5 Takıntı problemi 2 Degaje Yaka 1 mucize 1 iOS güvenlik açığı,USOM tarafından tespit edildi 1 Güne güzel başlamanin yollari 7 Geçmiş olsun fenerbahçe 1 akrep burcu kadını 7 cumhurbaşkanı 1

Son Haberler

BM: Gazze ekonomisinin toparlanması onlarca yıl alabilirFed faiz oranını sabit tuttuBakan Yumaklı: Projelere 195 milyon TL hibe desteği sağlanacakİzmir'de ekmeğin fiyatı 9 lira olduDış ticaret açığı 2023 yılında geriledi

Editörün Seçimi

Ocak ayı enflasyonu tahmininiz?Röportaj - YamanSağlık Bakanlığı 35 bin yeni personel alacakyerel mahkeme kararınin memuriyete etkisiEvrak teslimi sonrası gitmemek75-80 puan arası puanla muvazzaf astsubaylıkHakkariye atandım. Hakkaride yaşamayı tecrübe edenler yazabilir mi?Askeri Personelin Atanabileceği Kadrolar. Kanser hastası memur emeklilikYeni Doçentlik Kriterleri Dava Süreci