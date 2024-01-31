KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


31 Ocak 2024 21:37

2024/4 tercih dönemi 4001 Ataması Tarım Orman Bakanlığı
Tarım orman Bakanlığına kaç puanla tercih vereceksiniz? Katılım ne kadar çok olursa tercihler ona göre şekillenir. Gsb mülakatı için kadro işgali önlenebilir.

Bu ankete 2 gün 1 saatte, 14 kişi oy kullandı

Tarım orman Bakanlığına kaç puanla tercih vereceksiniz? Katılım ne kadar çok olursa tercihler ona göre şekillenir. Gsb mülakatı için kadro işgali önlenebilir.

OKYANUSÇİCEĞİ
Aday Memur
01 Şubat 2024 00:14

sonsuzruh bir şeyler deniyor :D


SonsuzRuh
Aday Memur
01 Şubat 2024 00:21

:D

OKYANUSÇİCEĞİ, Dün

sonsuzruh bir şeyler deniyor :D


mununga
Aday Memur
01 Şubat 2024 09:43

Bu kuruma girecek 4001 ciler yks ye de girin ziraat, su ürünleri vs mühendisliği okuyun rahatca fakülteyi bitirirsiniz kurum ici unvan değişikliği yaparsınız mühendis unvanı için bilgilerinize


SonsuzRuh
Aday Memur
01 Şubat 2024 11:11

Bilgi için sağol

mununga, Dün

Bu kuruma girecek 4001 ciler yks ye de girin ziraat, su ürünleri vs mühendisliği okuyun rahatca fakülteyi bitirirsiniz kurum ici unvan değişikliği yaparsınız mühendis unvanı için bilgilerinize


SonsuzRuh
Aday Memur
01 Şubat 2024 11:15

Bu ankete 95 + koyma sebebim alay edenlerin 95 altında karışıklık çıkarmasını önlemek içindi.Hepsini 95 ustunde toplayıp gercek oy kullananlarin gercek puanlarini saglikli bir sekikde gorunmesini sagladim.Oylayanlarin sayısına bakınca yanılmadım.Zargana tutuyorum resmen.Oltaya geldiler.Gerçek 95 +alanlar kusura bakmasın ama 95 artinin bu ankette değeri yok.;)

mununga, Dün

Bu kuruma girecek 4001 ciler yks ye de girin ziraat, su ürünleri vs mühendisliği okuyun rahatca fakülteyi bitirirsiniz kurum ici unvan değişikliği yaparsınız mühendis unvanı için bilgilerinize


İntihalci-girl
Aday Memur
01 Şubat 2024 17:17

unvan değişikliğine gerek mi var yeniden kpss ye gireriz onu yapsak hiç çalışmasak da yaparız ziraatcıların atanması için gereken puanı ;)

mununga, Dün

Bu kuruma girecek 4001 ciler yks ye de girin ziraat, su ürünleri vs mühendisliği okuyun rahatca fakülteyi bitirirsiniz kurum ici unvan değişikliği yaparsınız mühendis unvanı için bilgilerinize


ozgur cakir
Aday Memur
01 Şubat 2024 17:25

Arkadaşlar tarim orman 4001 alımları puanlar hangi aralıkta olur


ozgur cakir
Aday Memur
01 Şubat 2024 17:26

85 puanla bir yere giremediğim için çıldırmamak elde degil


diplomaliisciyiz
Memur
01 Şubat 2024 17:48

85 altı görmez arkadaşlar görürse de 83 çok çok zor

Toplam 9 mesaj

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