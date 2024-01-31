Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : crops35


31 Ocak 2024 21:54
YSK VHKİ
yak da vhki olan bi arkadaşım varsa bana ulaşabilir mi acaba bir sorum var çok acil

Çok Yazılan Konular

Unvan değişikliği2024 Seçim Görevi ÜcretleriÜniversite Memurluğu Kölelik (Tayinsiz Tek Memur)Emsale Takılma Hakkında Bilgisi Olanların Dikkatine08.09.99 sonrası işe başlayan arkadaşlar lütfen destek veriniz. 1 güne 17-20 yıl fark asla olamaz.

Sözlük

Tesettürde dar ve kıvrık paça kot modası 1 kıskanmak 1 merveler 3 benzinin 7 lira olması 1 .den sonrasını dinlemedim/okumadım 1 spesifik 3 benzin fiyatının 50 TL olması 7 provokatif yazar 2 troll yazar 2 Kaju 3

Son Haberler

BM: Gazze ekonomisinin toparlanması onlarca yıl alabilirFed faiz oranını sabit tuttuBakan Yumaklı: Projelere 195 milyon TL hibe desteği sağlanacakİzmir'de ekmeğin fiyatı 9 lira olduDış ticaret açığı 2023 yılında geriledi

Editörün Seçimi

Ocak ayı enflasyonu tahmininiz?Röportaj - YamanSağlık Bakanlığı 35 bin yeni personel alacakyerel mahkeme kararınin memuriyete etkisiEvrak teslimi sonrası gitmemek75-80 puan arası puanla muvazzaf astsubaylıkHakkariye atandım. Hakkaride yaşamayı tecrübe edenler yazabilir mi?Askeri Personelin Atanabileceği Kadrolar. Kanser hastası memur emeklilikYeni Doçentlik Kriterleri Dava Süreci