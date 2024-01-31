Bir tarafta Ekrem İmamoğlu Karşı Tarafta Ne Ararsan Var

bu seçim çok eğlenceli olacak

bir tarafta ekrem bey

diğer tarafta saray güdümlü kişiler (cukka ittifakı)

hele ki içlerinde en acınası duruma düşen meral hanım

dün saraçhanede abla-kardeş sarılmasını ne tez unuttun ?

kezara babasının cb hakkında onca ağır lafına karşın %2'lik oya sahip olup kendisini %20 oy gücünde olduğunu sanan fatihcim sana ne oluyor ? pazardan mal mı satın alırcasına seçim pazarlığı yapıyorsun ?

İstanbul'da muhalefetin içinden ne kadar çok muhalefet çıkarsa emin olun bu sonuç ekrem beye yansır

nedeni de muhalefete muhalefet edenlerin aslında saraya çalıştığı algısıdır.