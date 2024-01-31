Gündem \ Siyasi, Tarihi ve Dini konular
Editörler : E.Kayı Han


31 Ocak 2024 22:17
Bir tarafta Ekrem İmamoğlu Karşı Tarafta Ne Ararsan Var

bu seçim çok eğlenceli olacak

bir tarafta ekrem bey

diğer tarafta saray güdümlü kişiler (cukka ittifakı)

hele ki içlerinde en acınası duruma düşen meral hanım

dün saraçhanede abla-kardeş sarılmasını ne tez unuttun ?

kezara babasının cb hakkında onca ağır lafına karşın %2'lik oya sahip olup kendisini %20 oy gücünde olduğunu sanan fatihcim sana ne oluyor ? pazardan mal mı satın alırcasına seçim pazarlığı yapıyorsun ?

İstanbul'da muhalefetin içinden ne kadar çok muhalefet çıkarsa emin olun bu sonuç ekrem beye yansır

nedeni de muhalefete muhalefet edenlerin aslında saraya çalıştığı algısıdır.


E.Kayı Han
Editor
31 Ocak 2024 22:26

Dem partinin desteğini de alsa Ekrem beyin kazanması ihtimali yok.

Meral hanım kendi adayı ile çıkıyor Fatih bey de kendi adayı ile çıkıyor.

Güzel bir seçim olacak.

Aslına bakarsan bir tarafta partiler kendi adayları ile çıkarken diğer tarafta Ekrem bey ve yanında ne ararsan var seçimi. Dem gibi Tip gibi.

Ancak bu defa kazanma ihtimali yok. Zira her parti kendi adayı ile çıkıyor. İyi parti oylarını alamayacak. Geçen seçim MHP?liler ekserisi Binali başkana oy vermemişlerdi. Bu defa Ekrem bey MHP?nin oylarını alamaz.

Algı yönetimi ise tutmuyor.

CHP kendi içinde bir mücadele veriyor.

Seçim sonrası chp de Ekrem bey ile Özgür bey arasında bir genel başkanlık yarışı da bekliyorum.

Hayırlı akşamlar.


Air Tornado
Şube Müdürü
31 Ocak 2024 22:41
Binali gitti yerine cinali geldi değişen ne oldu ? sulonun dediği gibi 2+2 siyasette 4 olmuyor iyi parti tabanının büyük kısmı merali dinlemeyecek nedeni de ipin adayı saraya kazandırır algısı. son dakika erbakan iktidar lehine buyuksehirlerde aday çıkarmayacak dem ile CHP İstanbul özelinde anlasicaklar en son genel seçimde AKP ile MHP toplamı %41 oy almışken enflasyon altında ezilen halktan nasıl oy isteyeceksin
E.Kayı Han, 18 dk. önce

Dem partinin desteğini de alsa Ekrem beyin kazanması ihtimali yok.

Meral hanım kendi adayı ile çıkıyor Fatih bey de kendi adayı ile çıkıyor.

Güzel bir seçim olacak.

Aslına bakarsan bir tarafta partiler kendi adayları ile çıkarken diğer tarafta Ekrem bey ve yanında ne ararsan var seçimi. Dem gibi Tip gibi.

Ancak bu defa kazanma ihtimali yok. Zira her parti kendi adayı ile çıkıyor. İyi parti oylarını alamayacak. Geçen seçim MHP?liler ekserisi Binali başkana oy vermemişlerdi. Bu defa Ekrem bey MHP?nin oylarını alamaz.

Algı yönetimi ise tutmuyor.

CHP kendi içinde bir mücadele veriyor.

Seçim sonrası chp de Ekrem bey ile Özgür bey arasında bir genel başkanlık yarışı da bekliyorum.

Hayırlı akşamlar.

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