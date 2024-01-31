Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


31 Ocak 2024 22:19
Ortaöğretim hemşire ataması

Eşim ortaöğretim hemşirelik bölümü mezunu. ÖSYM den branş bazında sıralamasına baktığımızda sonuçların açıklandığı zamanki sıralamayı gösteriyor.Atananlar sıralamadan düşülmediğinden biz gerçek branş sıralamasını göremiyoruz.puanı 80,29 sizce bu atamada puanlar aşağı yukarı ne olur? Atanma ihtimali nedir? Birde acaba neden biz gerçek branş sıralamasını göremiyoruz? Bilgilendirirseniz çok sevinirim.şimdiden teşekkürler.


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Aday Memur
31 Ocak 2024 22:32
e daha önceki yapılan iki alımda kaç ortaöğretim hemşire alındıysa onu çıkarıyorsunuz
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