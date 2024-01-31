Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


31 Ocak 2024 22:38
uyuz hastalığına rapor verirler mi böyle bir salgın varmış
birkaç arkadaşım da olmuş korktum açıkçası

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