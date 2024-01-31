Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


31 Ocak 2024 22:39
Yurtiçi yolluk hesaplama nasıl yapılır

Herkese iyi akşamlar abilerim kardeşlerim, bulunduğum ilde gitmiş olduğumuz geçici görevlerde yolluklarımızı nedense kendimiz hesaplıyoruz hiçbir şekilde yardımcı olmuyorlar sorum şu

Olur tarihi 20 ocak 28 ocak (2 gün öncesi ve 2 gün sonrası ile birlikte)

Kurs Tarihi 22-26 Ocak

Otobüse biniş 21 Ocak - Dönüş 26 Ocak Akşamı

Sorum : Ben günlük harcirah hesaplarken 2 gün öncesi ve 2 gün sonrasını dahil edecekmiyim? Yoksa kursta geçirdiğim zamanı mı hesaplayacağım? Günlük harcirah 400 tl imiş bunun başlangıc ve bitiş tarihi nedir ?

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