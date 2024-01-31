Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


31 Ocak 2024 22:39
Çalışma saatleri

Merhaba 4 b li destek personeli olarak çalışıyorum çalışma saatleri 07.00 ila 15.30 arası çalışıyorum fazla mi çalışıyorum yemek saati çalışma saatleri ne dahilmi


E.Kayı Han
Editor
31 Ocak 2024 23:05

Yemek saati olarak ne kadar süre veriliyor.


mustafa1170
31 Ocak 2024 23:08

30 dakika


mustafa1170
31 Ocak 2024 23:09

30 dakika

E.Kayı Han, 1 saat önce

Yemek saati olarak ne kadar süre veriliyor.


mustafa1170
31 Ocak 2024 23:15

30 dakika

Toplam 4 mesaj

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