Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


31 Ocak 2024 22:41
tds sıralama
puanim 79.9 siralamada osymden ilk sinav sonucuna gore gorebiliyorum. suan atanmislari cikartarak net onumde kac tercih verecek olanlari nasil gorebilirim? Bu konuda bilgisi olan yardimci olabilir mi?

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