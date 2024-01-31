KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


31 Ocak 2024 23:18
tarım ve orman bakanlığı koruma ve güvenlik personeli eş durumu

merhaba bu alımdaki koruma ve güvenlik personeli eş durumu tayını şartları nasıl ? ne kadar surede istenebilir ?

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