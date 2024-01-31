Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


31 Ocak 2024 23:22
Astsubay çalışma saatleri

Hava kuvvetleri astsubayları nöbetleri dışında hangi saat diliminde çalışırlar ve tatil günler memur gibi haftasonları resmi tatiller falan mı (nöbet günleri olduğunu biliyorum sadece normalde çalışma aralıklarını merak ediyorum)


OKYANUSÇİCEĞİ
Aday Memur
01 Şubat 2024 00:13

5 kapanış değil mi

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

TSK 6 ya 1 ile atılma ve sonrası Hk.Tsk da subay ve memur eş durumuAstsubaylığı bırakıp kit gecmek75-80 puan arası puanla muvazzaf astsubaylıkMuvazzaf astsubay memurluğa nasıl geçebilirUzun Dönem Askerliğe HAGB engel mi?Lojman gurultu sorunuA58 f4Astsubay çalışma saatleri

Sözlük

tahdis 2 isim hafızası zayıf olanların sıkıntı yaşaması 5 Fakirlik anısı olmayan insan 2 33.emre.33 4 konsolide etmek 2 Birini tarif ederken tip diye betimlemek 3 uyumadan önce en az 2 entry 2 sanayi 5 uluorta 1 mülteci sığınmacı göçmen 1

Son Haberler

Astsubaylığa başvuru tarihinden sonra lisans eğitimini tamamlayanlara İDDK'dan olumsuz haber1 Şubat 2024^ten önemli gündem başlıkları3 Ay Ertelemeli %2.79 Faizli 50.000 TL!Beyaz Saray'dan Türkiye'nin F-35 programına dönüşüne ilişkin açıklamaKiracı evini ilaçladı, ev sahibinin ailesinden 1 kişi öldü, 5 kişi hastanelik oldu

Editörün Seçimi

Ocak ayı enflasyonu tahmininiz?Röportaj - YamanSağlık Bakanlığı 35 bin yeni personel alacakyerel mahkeme kararınin memuriyete etkisiEvrak teslimi sonrası gitmemek75-80 puan arası puanla muvazzaf astsubaylıkHakkariye atandım. Hakkaride yaşamayı tecrübe edenler yazabilir mi?Askeri Personelin Atanabileceği Kadrolar. Kanser hastası memur emeklilikYeni Doçentlik Kriterleri Dava Süreci