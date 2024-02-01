Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


01 Şubat 2024 00:30
Kadrosu ilçede olan öğretmenler

Arkadaşlar biz aynı branştan 2 öğretmen ve kadromuz ilçe milli eğitim müdürlüğünde.

Proje okulunda öğretmen ihtiyacı olmuş. Benim puanım arkadaştan fazla ama onun da bir böbreği yok (engelli raporu var ama %kaç bilemiyorum)

Geçici görevlendirme yapılacak (ikimiz de aynı okulda geçici görevlendirme çalışıyoruz zaten)

Kanun, boş kadroya talep olmaması halinde (proje okulu talepte bulundu ama kimse istemedi) boştaki öğretmenlerden puanı düşük olan göreblendirilir diyor.

Engel durumu bu görevlendirmeye mani olur mu? Çünkü ikimiz de zaten görevlendirme çalışıyoruz aynı görevi aynı süre ile yapıyoruz okulu değiştirmelerinde engel durumu neden etkili olsun ki?

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