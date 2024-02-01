Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


01 Şubat 2024 01:18
Öncelikli Alan Araştırma Görevlisi

Merhabalar ben bir üniversitenin öncelikli alan görevlisi sınavına gireceğim. Şuan yüksek lisanstayım. Sınava gireceğim üniversitede benim bölümümün fakültesi yok. Sınavı kazanmam halinde YL'yi bitirip doktoraya baslayacağım zaman araştırma görevlisi olmadığım ama fakültemin olduğu başka bir üniversitede doktora yapabilir miyim ? Mevzuatı okudum ancak anlayamadım. Bilgi sahibi birisi yardımcı olursa sevinirim.

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