KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Sağlık
Editörler : ayşegül bgm


01 Şubat 2024 01:30
Üniversiteden sağlık bakanlığına geçiş

Üniversiteye fizyoterapist olarak atanan biri , bu sağlık bakanlığı alımına fizyoterapist olarak atanabilir mi? Kendim yapmak istediğim icin sormuyorum eger geçiş yapamazsa siralamama göre atanabilir miyim diye bir çıkarım yapmak için soruyorum

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