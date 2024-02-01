KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


01 Şubat 2024 02:12
LABORANt
tarım alımına tercih verip atansam daha sonra tıbbi laborant saglık bakanlığının alımına da başvurabilir miyim? tarımdan saglık bakanlıgına geçebilir miyim? kimse kusura bakmasın ama ne bulsam bsşvuruyorum 4 yıldır atanamadım 81 puanla

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