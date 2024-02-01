şark ilinden eş durumu olur mu?

Merhabalar değerli meslektaşlarım. Şuan şark ilinde çalışıyorum. Eşim için Üniversitelerin alımlarına başvurucaz. Batı illerinde Olma ihtimali yüksek olan yerler var. Acaba eşimin Batı ilinde ki üniversitelere 4b pozisyonunda atanması durumunda emniyet beni şark ilinden eşimin yanına gönderir mi? Şark süremin tamamlanmasını ister mi? Henüz şarka ilk yılım. Başına gelen eşi üniversite de çalışan var mı? Şarka göndermiyor olarak biliyorum yada mahkeme ile gitmeyebiliyoruz sanırım ama şark tan da eş durumuna izin verir mi merak ediyorum. Tabi vermezse mahkeme boyutunu da düşünüyorum. Görüşlerinizi yorumlarınızı bekliyorum. Teşekkür ederim

Merhabalar değerli meslektaşlarım. Şuan şark ilinde çalışıyorum. Eşim için Üniversitelerin alımlarına başvurucaz. Batı illerinde Olma ihtimali yüksek olan yerler var. Acaba eşimin Batı ilinde ki üniversitelere 4b pozisyonunda atanması durumunda emniyet beni şark ilinden eşimin yanına gönderir mi? Şark süremin tamamlanmasını ister mi? Henüz şarka ilk yılım. Başına gelen eşi üniversite de çalışan var mı? Şarka göndermiyor olarak biliyorum yada mahkeme ile gitmeyebiliyoruz sanırım ama şark tan da eş durumuna izin verir mi merak ediyorum. Tabi vermezse mahkeme boyutunu da düşünüyorum. Görüşlerinizi yorumlarınızı bekliyorum. Teşekkür ederim