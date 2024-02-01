KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


01 Şubat 2024 07:07
Astsubaylık hpv

Arkadaşlar selamlar sağlık yönetmeliğine baktığımda hpv yani genital siğille alakalı bir ibare göremedim. Astsubay olmaya engel midir ?

Çok Yazılan Konular

tek hekim saglik raporu

Sözlük

koyun saymak 4 konsolide etmek 2 Hislerinize tercüman olan şiirler 3 Güne güzel başlamanin yollari 4 merveler 3 keanu reeves 1 neler neler neler 3 şam çeliği 1 statik elektrik 1 yengeç 1

Son Haberler

Üretici ve market arasındaki en fazla fiyat farkı portakalda görüldüAlper Gezeravcı, Kocaeli TÜBİTAK Fen Lisesi öğrencilerinin sorularını yanıtladıDeprem fonunun faaliyete geçmesi için son aşamaya gelindiBorsa güne yükselişle başladıŞanlıurfa'da çöken evdeki 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

Editörün Seçimi

Ocak ayı enflasyonu tahmininiz?Röportaj - YamanSağlık Bakanlığı 35 bin yeni personel alacakyerel mahkeme kararınin memuriyete etkisiEvrak teslimi sonrası gitmemek75-80 puan arası puanla muvazzaf astsubaylıkHakkariye atandım. Hakkaride yaşamayı tecrübe edenler yazabilir mi?Askeri Personelin Atanabileceği Kadrolar. Kanser hastası memur emeklilikYeni Doçentlik Kriterleri Dava Süreci