Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


01 Şubat 2024 08:01
%63 engelli raporu

Arkadaşlar sözleşmeli sağlık teknikeriyim eşimin%63 engelli raporu var

Eş durumundan tayin hakkım var mı

Bilen varsa yardımcı olabilir mi?

Çok Yazılan Konular

Normal statüye atanan engelliAcil tıp teknisyeni tercihEKPSS Yerleştirme SonuçlarıEngelli raporu ile emeklilikPuan ve Sıralama ÇelişkisiÖMMS ile memurluğa atanmış öğretmen adaylarıEngelli ögretmen alımı ne zaman olur?Engelli Memur Emekliğinde Hizmet Yılı, Kıdem Yılı ve İkramiye Yılı ?Engelli raporu

Sözlük

Geçmiş olsun fenerbahçe 1 tiramisu 2 Ramazan Pişkin 2 Moral verici sözler 13 yengeç 1 Pomak 3 benzin fiyatının 50 TL olması 8 statik elektrik 1 uluorta 1 benzinin 7 lira olması 1

Son Haberler

Üretici ve market arasındaki en fazla fiyat farkı portakalda görüldüAlper Gezeravcı, Kocaeli TÜBİTAK Fen Lisesi öğrencilerinin sorularını yanıtladıDeprem fonunun faaliyete geçmesi için son aşamaya gelindiBorsa güne yükselişle başladıŞanlıurfa'da çöken evdeki 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

Editörün Seçimi

Ocak ayı enflasyonu tahmininiz?Röportaj - YamanSağlık Bakanlığı 35 bin yeni personel alacakyerel mahkeme kararınin memuriyete etkisiEvrak teslimi sonrası gitmemek75-80 puan arası puanla muvazzaf astsubaylıkHakkariye atandım. Hakkaride yaşamayı tecrübe edenler yazabilir mi?Askeri Personelin Atanabileceği Kadrolar. Kanser hastası memur emeklilikYeni Doçentlik Kriterleri Dava Süreci