Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


01 Şubat 2024 08:48
çkys sonrası rapor
çkys ye düştükten sonra rapor alınabiliyor mu? ya da raporlu olduğumuz zaman çkys ye düşersek sorun olur mu?

NeMemuruAlkolBeyy
Aday Memur
01 Şubat 2024 09:42

öncesi veya sonrasında rapor ile alakalı bir sorun olmaz rapor hastalık durumunda veriliyor ve herhangi bir engeli olmuyor


lDeimosl
Genel Müdür
01 Şubat 2024 09:56

Rapor süresi 30 günlük süreyi dondurur. İdare isterse sizi mazeretli gösterip ayrılışınızı uzatabilir. İlan metnindeki süresi içinde ayrılış yapmayanların atamaları iptal edilecektir, mazeretinolanlsrın belgelendirmesi halinde süre verilecektir kısmı rapor için.

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