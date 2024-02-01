Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


01 Şubat 2024 09:19
399'dan 657'ye geçiş

Arkadaşlar Merhaba;

2022/2 KPSS Merkezi ataması ile TKİ'ye 399'a bağlı mühendis olarak atandım. Şimdi Tarım ve Orman Bakanlığının 657 4/b ilanına yine mühendis olarak tercih verip atanabilir miyim?

Bu şekilde Tarım Orman Bakanlığına geçen veya geçtiğini bildiği biri olan var mıdır?

Alan sıralamasında ilk 3 teyim eğer tercih verip atanamayacaksam kadro boşa gidecek.

Yardımcı olursanız sevinirim.

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