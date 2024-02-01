Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


01 Şubat 2024 09:28
iller arası tayin 15 günlük ayrılış hesabı

merhaba 15 günlük ayrılış hesabı ile ilgili bir şey sormak istiyorum diyelim ki 7 martta ayrılış yaptım o günü 1 . gün sayıyoruz değil mi ve başlangıç da tam 16. gün yani 22 si oluyor bana daha önce bu hesaba göre 15. gün başlarsın yani 21 i son demişlerdi 16. gün değil demişti özluk de

Çok Yazılan Konular

3+1 eş durumu ocakta açılır mı?İLLER ARASI ÇKYS SÜRESİGörev Belgesi Hakkındakpss-2023/5 tercih kilavuzu saglik bakanligi zimette dusmeme tekrar tercih vermeBüro personeli olarak atanmıştım sağlık bakanlığına TDS olarak atanabilir miyim?eş tayini yardım Raporsaglik meslek lisesikura saati iller arasıÜniversite hastanesinden kadrolu olup bakanlığa geçiş hakkı

Sözlük

koyun saymak 4 konsolide etmek 2 Hislerinize tercüman olan şiirler 3 Güne güzel başlamanin yollari 4 merveler 3 keanu reeves 1 neler neler neler 3 şam çeliği 1 statik elektrik 1 yengeç 1

Son Haberler

Üretici ve market arasındaki en fazla fiyat farkı portakalda görüldüAlper Gezeravcı, Kocaeli TÜBİTAK Fen Lisesi öğrencilerinin sorularını yanıtladıDeprem fonunun faaliyete geçmesi için son aşamaya gelindiBorsa güne yükselişle başladıŞanlıurfa'da çöken evdeki 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

Editörün Seçimi

Ocak ayı enflasyonu tahmininiz?Röportaj - YamanSağlık Bakanlığı 35 bin yeni personel alacakyerel mahkeme kararınin memuriyete etkisiEvrak teslimi sonrası gitmemek75-80 puan arası puanla muvazzaf astsubaylıkHakkariye atandım. Hakkaride yaşamayı tecrübe edenler yazabilir mi?Askeri Personelin Atanabileceği Kadrolar. Kanser hastası memur emeklilikYeni Doçentlik Kriterleri Dava Süreci