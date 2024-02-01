Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


01 Şubat 2024 09:59
CEZAEVİ GIDA TEKNİKERLİĞİ

cezaevinde GIDA TEKNİKERİ olan arkadaşlar var mı , çalışma şartları nasıl, ne iş yaparlar, maaşları vb. imknaları nelerdir ?

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