Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


01 Şubat 2024 10:23
Mtsk "Görev Reddedildi" Hatası

Merhaba arkadaşlar, dün "3.2.2024" tarihinde Mtsk göreviniz var. Bugün 23.59'a kadar onaylayın." şeklinde bit mesaj aldım. Onaylamak için Mebbis'e girdiğimde "Görev reddedildi." diye mesaj aldım. Normalde Çarşamba günü onaylanmayan görevler perşembe otomatik olarak reddediliyor. Bende Çarşamba'dan böyle yazması ilginçti. Böyle bir durum yaşayan ya da bilgisi olan arkadaşlar yazarsa sevinirim.

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