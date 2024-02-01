Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


01 Şubat 2024 11:35
Engelli Öğretmen Alımları Gibi Başvuran Tüm Engellilerin Atanması Durumu Olabilir mi?

Engelli Öğretmen Alımları Gibi Başvuran Tüm Engellilerin Atanması durumu konuşuluyor sizce?

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