Farklı İstekte Bulunulması

Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


01 Şubat 2024 11:47
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Sözleşmeli büro personeliyim, benden eğitmenlik yapmam isteniyor. Bu durumu kabul etmesem sözleşmem fesh edilir mi?

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