KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


01 Şubat 2024 11:55
sözleşmeli destek personeli maaş
lise mezunu sözleşmeli destek personeli maaşı ne kadar en düşük memur maaşından mı yararlanıyor

Ryox
Memur
01 Şubat 2024 12:15

Bakanlıkta 32 33 alanlar biliyorum. Ek olarak kıyafet parası vesaire baya bişey de alıyorlardı. Tabi bu kuruma göre değişiyormus.

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